Idées pour la conception d’escaliers

Des tableaux et du papier peint aux couleurs et aux différents matériaux – même l’escalier doit être décoratif et joliment conçu, car grâce à l’architecture ouverte, le chemin vers l’étage supérieur fait de plus en plus souvent partie de l’espace de vie. Laissez-nous vous inspirer !



Idées pour les escaliers

Quiconque veut concevoir son escalier a plusieurs possibilités. Selon la situation, les idées suivantes sont possibles pour la conception de l’escalier :



Conception d’un escalier avec peinture et papier peint

Aussi simple et évident qu’il soit de concevoir votre escalier avec de la peinture et du papier peint, le choix du concept de couleur est ici fondamental. En effet, contrairement à de nombreuses autres options de conception d’escaliers, la couleur ou le papier peint ne peuvent pas être changés rapidement.

C’est pourquoi, avant de prendre le seau de peinture, le rouleau et la feuille de couverture, le gland et la table de papier peint, vous devez réfléchir un instant au concept. Lors du choix d’une couleur, les points de base sont unis ou multicolores et l’effet de la couleur est décisif – qu’elle soit plutôt voyante ou discrète pour embellir le meuble escalier. Ici, ce sont les préférences de couleur des habitants qui décident – du clair au foncé, tout est possible. Et comme pour le couloir, la cage d’escalier, où les gens ne restent pas en permanence, peut aussi être utilisée pour des expériences de vie plus petites.

Un revêtement protecteur en peau d’éléphant

un revêtement mural incolore – jusqu’à la hauteur de la main courante s’est également avéré pratique pour les familles. La peinture murale proprement dite est protégée des mains des enfants par cette couche supplémentaire, et les taches peuvent être facilement essuyées. Le papier peint peut également être protégé de cette manière.

Une variante intéressante pour le papier peint est, en plus de l’application sur une grande surface, la pose partielle de papier peint. Cela donne aux papiers peints avec un motif ou un dessin spécial sur un palier leur aspect très particulier. Ils marquent cette zone et reçoivent toute l’attention de l’observateur par le contact visuel nécessaire lors de la montée ou de la descente.

décorer avec des photos

La façon la plus rapide d’embellir votre escalier est de le décorer avec des photos. Le choix des motifs est libre, qu’il s’agisse d’instantanés des dernières vacances, de graphiques et d’affiches ou même de véritables peintures à l’huile. Un conseil : concentrez-vous sur un seul type de photo si possible. Cela donne une impression plus cohérente.

En outre, les règles habituelles pour l’accrochage de tableaux s’appliquent ici aussi, que vous vouliez impressionner par la masse, comme pour l’accrochage de Petersburg, ou que vous ne travailliez qu’avec des motifs individuels par surface murale pour un effet représentatif particulier.

Les suspensions dans une ligne imaginaire parallèle à la main courante se sont avérées particulièrement pratiques. Avec cette méthode d’attachement, l’ascension est continuellement récompensée par un nouveau motif, tout en donnant une direction visuelle qui est perçue comme agréable.

Les motifs appropriés sont ici une galerie de famille ou des graphiques au contenu similaire d’une série.



Quel que soit le motif choisi. Si vos escaliers sont décorés de photos, assurez-vous qu’ils sont fixés solidement et fermement. Un courant d’air dans l’escalier, mais aussi la montée et la descente normales, pourraient sinon faire tomber les photos du mur. En plus des cadres détruits et d’un escalier endommagé, le verre brisé peut rapidement provoquer des blessures.

Différents matériaux pour la conception des escaliers

En plus des images et des couleurs, les matériaux utilisés dans les escaliers offrent des possibilités de conception particulièrement attrayantes. Les escaliers en bois sont parfaitement adaptés à cette fin. Un type de bois spécial ou un mélange accentué avec des matériaux bruts comme le béton apparent ou des surfaces métalliques crée une belle optique, qui suffit alors généralement à la conception d’un escalier.



L’escalier a un aspect classique

– avec des murs blancs, des tons de bois naturel et un tapis gris foncé.

Les tapis sont également un matériau de contraste idéal dans la cage d’escalier. Non seulement l’escalier a l’air plus accueillant, mais les marches ont aussi plus de prise avec la moquette. Cependant, il est également important que les escaliers soient posés fermement, sinon les plis du matériau peuvent se transformer en dangereux risques de trébuchement. En plus de la sensation, les tapis dans l’escalier ont un autre avantage : ils atténuent le son. En raison des pièces hautes et de la surface lisse, un effet d’écho peu attrayant peut souvent se produire dans l’escalier. Cependant, les matériaux souples du mur ou la moquette des marches d’escalier atténuent les ondes sonores. La réverbération disparaît.